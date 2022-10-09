В кремле прокомментировали возможность ядерного удара после взрыва на Крымском мосту

Пресс-секретарь президента рф дмитрий песков ответил на вопрос, попадает ли теракт на Крымском мосту под возможности задействования ядерной доктрины.

По словам пескова, это является «совсем неверной постановкой вопроса», сообщают российские СМИ.

Ранее журналисты рассказали, что путин впервые прокомментировал взрыв на Крымском мосту.

Также «Курсор» сообщал о том, что в Конгресс США внесли законопроекты о признании россии государством-спонсором терроризма.

Помимо этого, в Белом доме прокомментировали вероятность применения ядерного оружия россией.

* – до полной денацификации рф редакция «Курсора» отказывается проявлять уважение к оккупантам и убийцам и будет писать некоторые имена собственные исключительно и принципиально с маленькой буквы. Нет войне!