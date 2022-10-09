В Конгресс США внесли законопроекты о признании россии государством-спонсором терроризма

В американский Конгресс были внесены три законопроекта, связанные с полномасштабным российским вторжением в Украину, касающиеся признания рф государством-спонсором терроризма и признания ее действий геноцидом.

Скриншоты с сайта парламента были опубликованы советником Конгресса США Полом Массаро. Инициаторами законопроектов о статусе государства-спонсора терроризма для *рф стали сенатор-республиканец Линдси Грэм и член Палаты представителей, демократ Тед Лью, а законопроекта о геноциде украинцев российскими военными – конгрессмен-демократ Стив Коэн.

«По указанию президента владимира путина правительство российской федерации поощряло и продолжает поощрять акты международного терроризма против политических оппонентов и национальных государств», – написано в проекте закона Грэма.

In US Congress: H.Res.1205 @RepCohen would recognize Russian actions in Ukraine as a genocide. S.4848 @LindseyGrahamSC & H.R.8568 @RepTedLieu would designate Russia a terrorist state pic.twitter.com/lrFiTngM5W — Paul Massaro (@apmassaro3) October 9, 2022

Также там упоминается использование наемников чвк «вагнер».

«Министерство финансов США квалифицирует чвк «вагнер» как прокси-силу минобороны рф. Деятельность «вагнеровцев» в таких странах как Украина, Сирия, Судан и Ливия привела к нестабильности и подстрекательству к насилию в отношении невинных гражданских лиц», – сказано в документе.

По мнению Грэма, Конгресс должен признать рф государством-спонсором терроризма. Лью изложил в своем проекте аналогичные тезисы. А вот Коэн в документе о геноциде упоминает, что российские оккупанты совершили военные преступления в Буче (Киевская область).

Также он упомянул о существовании многочисленных задокументированных доказательств военных преступлений армии рф в Украине, которые подпадают под критерии статьи II Конвенции о геноциде. В частности, речь идет о пытках, изнасилованиях, принудительной депортации и неизбирательных ударов о гражданской инфраструктуре.

Ранее мы рассказывали, что путин впервые прокомментировал взрыв на Крымском мосту.

Также «Курсор» сообщал о том, что эксперт назвал два вероятных сценария завершения войны в Украине и вспомнил об Израиле.

Помимо этого, в россии еврею грозит 4 года колонии строгого режима за антивоенную публикацию.

* – до полной денацификации рф редакция «Курсора» отказывается проявлять уважение к оккупантам и убийцам и будет писать некоторые имена собственные исключительно и принципиально с маленькой буквы. Нет войне!