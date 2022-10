В Конгресс США внесли законопроекты о признании россии государством-спонсором терроризма

Скриншоты с сайта парламента были опубликованы советником Конгресса США Полом Массаро. Инициаторами законопроектов о статусе государства-спонсора терроризма для *рф стали сенатор-республиканец Линдси Грэм и член Палаты представителей, демократ Тед Лью, а законопроекта о геноциде украинцев российскими военными – конгрессмен-демократ Стив Коэн.

«По указанию президента владимира путина правительство российской федерации поощряло и продолжает поощрять акты международного терроризма против политических оппонентов и национальных государств», – написано в проекте закона Грэма.

In US Congress: H.Res.1205 @RepCohen would recognize Russian actions in Ukraine as a genocide. S.4848 @LindseyGrahamSC & H.R.8568 @RepTedLieu would designate Russia a terrorist state pic.twitter.com/lrFiTngM5W

— Paul Massaro (@apmassaro3) October 9, 2022