Украинцы устроили протест возле посольства Ирана в Киеве: подробности

Многие украинцы собрались в Киеве возле посольства Ирана, чтобы выразить протест против участия иранской стороны в агрессии *рф против Украины.

Об этом сообщает «Kyiv City».

К акции протеста присоединились десятки человек, который обвиняют Иран в том, что он поддерживает терроризм и убийства украинцев. Они требуют, что Тегеран прекратил продажу россии дронов-камикадзе «Shahed-136», которыми россия сегодня, 17 октября, несколько раз атаковала столицу Украины.





Отметим, что армия рф сперва задействовала беспилотники утром, в понедельник, атакуя жилой дом. Вследствие атаки погибли как минимум 4 человека, среди которых молодая семья, ожидающая ребенка. Это событие уже прокомментировал президент Украины Владимир Зеленский, который обвинил россию в коварной тактике, убийстве мирных жителей и нанесении повреждений гражданской инфраструктуре. Подробнее о словах украинского лидера читайте здесь.

Чуть позже, вечером 17 октября, иранские дроны во второй попытались атаковать Киевскую область. Видео, снятые украинцами, доступны здесь и здесь.

Также «Курсор» сообщал, что в МИД Израиля прокомментировали слова Нахмана Шая о передаче Украине оружия.

Помимо этого, недавно журналисты заявили, что в Службе безопасности Израиля внимательно наблюдают за использованием россией иранских беспилотников в Украине. Это обусловлено опасениями касаемо того, что Хизбалла применит дроны в войне против Израиля, о чем подробнее узнайте здесь.

* – до полной денацификации рф редакция «Курсора» отказывается проявлять уважение к оккупантам и убийцам и будет писать некоторые имена собственные исключительно и принципиально с маленькой буквы. Нет войне!