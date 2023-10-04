Масштабный пожар произошел на алюминиевом заводе в красноярске — одном из крупнейших в мире.

Мощный пожар вспыхнул на алюминиевом заводе в красноярске* в россии. До этого местные жители слышали взрывы.

Об этом сообщают российские телеграм-каналы.

Красноярский алюминиевый завод (КрАЗ) является крупнейшим в рф и одним из крупнейших в мире производителей алюминия.

КрАЗ играет важную роль в российской экономике. Производство алюминия - одна из ключевых частей металлургической промышленности, и оно способствует созданию рабочих мест и увеличению налоговых поступлений в регион.

Отметим также, что министерство обороны рф заявило сегодня, что этой ночью армия россии якобы сбила 31 беспилотный самолет во время атаки БПЛА на три российских региона — белгородскую, брянскую и курскую области.

Российское пропагандистское издание ТАСС сообщило, что над белгородом якобы сбили 19 беспилотников. По словам губернатора области вячеслава гладкова, якобы "повреждено административное здание в белгороде, дом в деревне шишино белгородского района и три автомобиля".

Губернатор брянской области заявил, что украинские силы якобы обстреляли кассетными боеприпасами несколько сел в его регионе. По его словам, в результате атак никто не пострадал, хотя несколько домов якобы повреждены.

Важно подчеркнуть, что российские официальные лица в брянске и других регионах, граничащих с Украиной, неоднократно и намеренно распространяют ложь о неизбирательных обстрелах ВСУ по российским регионам.

Курсор писал, что Израиль благодаря войне в Украине увеличил экспорт оружия — СМИ.

* — до полной победы Украины редакция «Курсора» указывает все имена собственные рф и ее представителей исключительно с маленькой буквы. Смерть оккупантам!