Борис Джонсон объявил о санкциях против 5 российских банков

Премьер Великобритании Борис Джонсон выступил с заявлением, что введение российских войск на территорию Украины равно к вторжению.
Также он заявил, что Великобритания наложит персональные санкции против Геннадия Тимченко и братьев Ротенбергов, а также против 5 российских банков.
Об этом сообщает телеграм-канал Украина 24/7.
Напомним, что ранее «Курсор» писал о том, что в Луганскую ТЭС прилетел снаряд, началось возгорание.
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