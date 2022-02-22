Луганская ТЭС продолжает гореть: боевики не заканчивают обстрелы

Луганская ТЭС продолжает гореть, периодические обстрелы со стороны оккупантов продолжаются уже три часа. Очевидцы продолжают вылеживать в сети видео с места событий.

Не так давно пророссийские боевики обстреляли Луганскую ТЭС. Пожар на предприятии продолжается. Глава Луганской облгосадминистрации Сергей Гайдай подтвердил, что обстрел совершили оккупанты. Сообщается, что стрельба продолжается уже три часа. также высказались и военные. По их словами, такого не было уже давно.

Об этом сообщили на телеграм-канале «Реальная война».

Ранее Курсор сообщал, что в РФ отреагировали на намерения Украины разорвать дипломатические отношения с Кремлем.

Кроме того, редакция нашего портала писала, что в Станице Луганской идут боевые действия.

Еще напомним, что депутат Госдумы РФ заявил, что вся Украина «будет российской».

В Украине призвали разорвать дипломатические отношения с Россией.

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