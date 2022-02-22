Премьер-министр Великобритании заявил, что Россия «готова к полному вторжению» в Украину

Великобритания пригрозила перекрыть российским компаниям доступ к долларам США и британским фунтам, заблокировав им возможность привлечения капитала в Лондоне.

Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон заявил во вторник на экстренном совещании по национальной безопасности, что Владимир Путин «настроен на полномасштабное вторжение» в Украину.

Лора Куенссберг добавила, что первый «шквал экономических санкций» будет представлен в Палате общин около 12:30 GMT.

Президент России Владимир Путин приказал ввести войска в две самопровозглашённые республики после признания их независимости в понедельник, ускоряя кризис, который, как опасается Запад, может привести к развязыванию большой войны.

Источник Reuters видел танки и другую военную технику, двигавшуюся через контролируемый боевиками город Донецк после того, как Путин официально признал республики и приказал ввести российские войска для «поддержания мира».

«Можно сделать вывод, что вторжение в Украину началось», — сказал министр здравоохранения Великобритании Саджид Джавид.

«Мы будем вводить санкции, как мы и обещали», — сказал он.

Курсор ранее писал, что в ЕС и США рассказали, какие санкции готовы ввести против России. О санкциях против РФ рассказала председатель Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен. По ее словам, меры затронут все товары, которые производятся европейскими и американскими компаниями. В том числе и те, которые срочно нужны РФ.

Кроме того, ФСБ сообщило о разрушении российского пограничного пункта. Российские спецслужбы сообщили, что со стороны Украины якобы прилетел снаряд, который разрушил пограничный пункт в Ростовской области. Последствия взрыва зафиксировали на видео.

Ранее Курсор сообщал о том, что Путин объявил о признании независимости «ДНР» и «ЛНР». Россия официально признала две самопровозглашенные республики Донбасса. Президент РФ заявил, что Россия будет делать все для того, чтобы защитить граждан на этих территориях.

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