Несмотря на то, что Украина не имеет своего флота, чтобы дать отпор рф, солдаты ВСУ оказались весьма изобретательны.

Прогресс Вооруженных сил Украины (ВСУ) в войне против российских захватчиков медленный, но ощутимый. Стоит лишь посмотреть на то, что Украина, которая не имеет собственного флота, смогла достичь в Черном море.

Об этом заявил младший министр обороны Великобритании Джеймс Хиппи, передает The Guardian.

По его словам, солдаты ВСУ фактически нанесли поражение флоту российской федерации*. В последнее время атаки на корабли противников увеличились и украинским военным удалось нанести суднам значительные повреждения.

Джеймс Хиппи отметил также, что в ходе сухопутного масштабного контрнаступления ВСУ "важен каждый дюйм ".

"Курсор" писал ранее, что военный аналитик Шон Белл отметил, что атаки Украины на российский Черноморский флот рф доказывают, что традиционная военная мудрость, которая предполагает, что одержит победу самая большая, лучше всего оснащенная армия, может быть ошибочна.

Еще мы писали, несмотря на то, что украинские военные в рамках масштабного контрнаступления могут похвастаться на поле боя определенными успехами, до завершения войны с российской федерацией еще далеко. Аналитики предполагают, что она может затянуться до 2025 года.

Напомним, что президент Грузии Саломе Зурабишвили заявила, что в случае победы рф в войне с Украиной, оккупанты нападут на ее государство или страны Балтии. Однако она считает, что до сих пор украинцы демонстрируют мужество и силу перед российской агрессией.

Читайте также, что Черноморский флот российской федерации находится в плачевном положении, хотя способен выполнять основные задачи - наносить удары крылатыми ракетами и патрулировать местные объекты безопасности.

* — до полной победы Украины редакция «Курсора» указывает все имена собственные рф и ее представителей исключительно с маленькой буквы. Смерть оккупантам!