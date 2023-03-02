В московской области произошел взрыв: первые подробности

21:48, Сегодня
Новости СНГ, Происшествия
огонь фото
Фото: depositphotos.com

На место происшествия выехали спасатели.

В пригороде *коломны (московская область, россия) произошел взрыв.

Об этом сообщает Telegram-канал Baza.

Пока что неизвестно, что именно произошло, но был слышен практически во всех районах города. По предварительной информации, взрыв произошел в одном из соседних сел около 21:30. Сейчас на место выехали спасатели.

Ранее кадыров призвал разобраться с семьями «участников вылазки на брянскую область».

Также «Курсор» сообщал, что в Эстонии назвали два варианта, которые могут спасти Украину.

Помимо этого недавно российские военные скинули взрывчатку на людей, стоявших в очереди за гуманитарной помощью.

* — до полной денацификации рф редакция «Курсора» отказывается проявлять уважение к оккупантам и убийцам и будет писать некоторые имена собственные исключительно и принципиально с маленькой буквы. Нет войне!

Читайте последние новости Израиля и мира на канале Курсора в Telegram.

Автор материала:
ТЭГИ:
Комментируйте эту новость на странице Курсора в Facebook.