В московской области произошел взрыв: первые подробности

В пригороде *коломны (московская область, россия) произошел взрыв.

Об этом сообщает Telegram-канал Baza.

Пока что неизвестно, что именно произошло, но был слышен практически во всех районах города. По предварительной информации, взрыв произошел в одном из соседних сел около 21:30. Сейчас на место выехали спасатели.

Ранее кадыров призвал разобраться с семьями «участников вылазки на брянскую область».

Также «Курсор» сообщал, что в Эстонии назвали два варианта, которые могут спасти Украину.

Помимо этого недавно российские военные скинули взрывчатку на людей, стоявших в очереди за гуманитарной помощью.

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