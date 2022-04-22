В москве не знают, как закончить начатую войну в Украине — СМИ

В москве не знают, как надо закончить войну с Украиной при помощи переговоров так, чтобы рейтинг путина не обвалился. Так, чиновники в Кремле жалуются, что пропаганда в рф* «переборщила с нацизмом».
Об этом пишет оппозиционное российское издание Медуза со ссылкой на свои источники в администрации путина.
Так, там пришли к выводу, что сейчас для рф нет хороших пиар-сценариев, которые позволили бы выйти из войны. Хотя чиновники пытаются их найти уже несколько недель.
Дело в том, что большинство россиян, как уверены в администрации путина, действительно воспринимают войну в Украине как «борьбу с нацизмом». Они уверены, что нужно идти до конца – взять не только Киев, но и Львов.
Если же российские войска отступят, то рядовые россияне могут этого не понять.
Ранее наш сайт сообщал, что беженцы из Украины примут участие в «Марше живых» в Освенциме.
Кроме того, редакция Курсора писала, что в россии назвали новую цель войны с Украиной.
Еще напомним, что озвучены колоссальные потери российской армии в войне с Украиной.
* — до полной денацификации рф редакция «Курсора» отказывается проявлять уважение к оккупантам и убийцам и будет писать некоторые имена собственные исключительно и принципиально с маленькой буквы. Нет войне!