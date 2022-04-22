В москве не знают, как закончить начатую войну в Украине — СМИ

В москве опасаются недовольства отступлением войск и переговорами. По оценке российских властей, они якобы могут вылиться даже в уличные протесты.

В москве не знают, как надо закончить войну с Украиной при помощи переговоров так, чтобы рейтинг путина не обвалился. Так, чиновники в Кремле жалуются, что пропаганда в рф* «переборщила с нацизмом».

Об этом пишет оппозиционное российское издание Медуза со ссылкой на свои источники в администрации путина.

Так, там пришли к выводу, что сейчас для рф нет хороших пиар-сценариев, которые позволили бы выйти из войны. Хотя чиновники пытаются их найти уже несколько недель.

Дело в том, что большинство россиян, как уверены в администрации путина, действительно воспринимают войну в Украине как «борьбу с нацизмом». Они уверены, что нужно идти до конца – взять не только Киев, но и Львов.

Если же российские войска отступят, то рядовые россияне могут этого не понять.

Ранее наш сайт сообщал, что беженцы из Украины примут участие в «Марше живых» в Освенциме.

Кроме того, редакция Курсора писала, что в россии назвали новую цель войны с Украиной.

Еще напомним, что озвучены колоссальные потери российской армии в войне с Украиной.