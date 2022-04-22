В россии назвали новую цель войны с Украиной

Третья фаза так называемой «спецоперации» предполагает захват россией*всего Донбасса, а также юга Украины.
О планах оккупантов открыто рассказал командующего войсками центрального военного округа рустам миннекаев. Он также заявил, что россия хочет «воздействовать на жизненно важные процессы украинской экономики».
Более того, россия хочет получить сухопутный коридор к непризнанной республике Преднистровье — еще одному псевдо-государству, которое было создано россией, но уже на территории Молдовы. Конечно, все это нужно для того, чтобы якобы защитить «русскоязычное» население, которое «сильно притесняют».
Миннекаев открыто заявил, что рф не хочет останавливаться на побережье реки Днепр.
Ранее редакция нашего сайта писала, что Зеленский рассказал, как можно освободить Мариуполь.
Кроме того, Курсор сообщал, что украинские военные показали эффектные кадры уничтожения российских истребителей.
Еще напомним, что 91-летняя женщина, пережившая Холокост, умерла при осаде Мариуполя.
* — до полной денацификации рф редакция «Курсора» отказывается проявлять уважение к оккупантам и убийцам и будет писать некоторые имена собственные исключительно и принципиально с маленькой буквы. Нет войне!