В россии назвали новую цель войны с Украиной

Как оказалось, россия планирует не только выйти на границы псевдо-ореспублик «ДНР» и «ЛНР», но и полностью оккупировать территории, которые позволяют проложить сухопутный коридор к полуострову Крым.

Третья фаза так называемой «спецоперации» предполагает захват россией*всего Донбасса, а также юга Украины.

О планах оккупантов открыто рассказал командующего войсками центрального военного округа рустам миннекаев. Он также заявил, что россия хочет «воздействовать на жизненно важные процессы украинской экономики».

Более того, россия хочет получить сухопутный коридор к непризнанной республике Преднистровье — еще одному псевдо-государству, которое было создано россией, но уже на территории Молдовы. Конечно, все это нужно для того, чтобы якобы защитить «русскоязычное» население, которое «сильно притесняют».

Миннекаев открыто заявил, что рф не хочет останавливаться на побережье реки Днепр.

Ранее редакция нашего сайта писала, что Зеленский рассказал, как можно освободить Мариуполь.

Кроме того, Курсор сообщал, что украинские военные показали эффектные кадры уничтожения российских истребителей.

Еще напомним, что 91-летняя женщина, пережившая Холокост, умерла при осаде Мариуполя.