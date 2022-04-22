Беженцы из Украины примут участие в «Марше живых» в Освенциме

Традиционное мероприятие, которое два последних года не проводилось из-за коронавируса, соберет 2500 человек из 25 стран мира в Польше и Израиле для изучения истории Холокоста.

Беженцы из Украины собираются принять участие в этом мероприятии, которое соберет 2500 человек из 25 стран мира в Польше и Израиле для изучения истории Холокоста.

Кульминацией мероприятия станет трехкилометровый «Марш живых». Он пройдет 28 апреля между двумя лагерями под Краковом. Таким образом чтят память жертв Холокоста.

Как заявила одна из беженок из Украины Лиля Бузенюк, ей пришлось уехать из родного дома, чтобы искать пристанище в Европе. К счастью, удалось найти убежище в Польше.

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