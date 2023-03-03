В москве создателя вакцины от Covid «Спутник V» задушили ремнем

На северо-западе столицы рф москвы* убит один из разработчиков российской вакцины от коронавируса COVID-19 «Спутник V» Андрея Ботикова.

Об этом сообщает российский портал РИА Новости.

Официально имя убитого не называется, но один из источников заявил прямо, что погибшим в результате бытовой ссоры оказался один из создателей вакцины «Спутник V» Андрей Ботиков, 1974 года рождения.

Факт убийства подтвержден, однако личность жертвы не раскрывают. По словам старшего помощника руководителя московского главка СК рф юлии ивановой, некий 29-летний мужчина поссорился с хозяином квартиры на улице Рогова, а затем задушил его ремнем.

Иванова также заявила, что во время допроса задержанный признал свою вину. Оказалось, что ранее его уже привлекали к уголовной ответственности за тяжкое преступление, но за какое именно – не уточняется. Теперь ему грозит 15 лет лишения свободы.

В Национальном исследовательском центре эпидемиологии и микробиологии им. Гамалеи рассказали, что андрей ботиков работал старшим научным сотрудником. Президент рф владимир путин вручал ему награду за разработку вакцины «Спутник V».

«Следствие будет настаивать на заключении предполагаемого убийцы в СИЗО, ему грозит до 15 лет заключения по части один статьи 105 Уголовного кодекса «убийство», — говорится в сообщении.

Ранее Курсор писал, что обвиненную фсб рф в убийстве Дарьи Дугиной нашли мертвой. Журналисты получили информацию, согласно которой Наталью Вовк, которую фсб рф обвинила в убийстве дугиной, нашли убитой на съемной квартире.

Как считают российские правоохранители, Наталья входит в полк «Азов» и якобы специально приехала в россию в июле этого года, чтобы убить дугину или ее отца. Пресс-служба «Азова» опровергла причастность Вовк к их полку. Спустя несколько дней ответственность за убийство дочери дугина взяла на себя «Национальная республиканская армия», связанная с партизанским движением в россии.

Также «Курсор» рассказывал, что после этого инцидента путин усилил охрану детей и близких.

* — до полной денацификации рф редакция «Курсора» отказывается проявлять уважение к оккупантам и убийцам и будет писать некоторые имена собственные исключительно и принципиально с маленькой буквы. Нет войне!