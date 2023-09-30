В россии детям-инвалидам выдали сухпайки с червяками

Шокированные родители стали жаловаться в соцсетях на жуткие пачки риса и гречки, в которых они нашли личинки червей.

Больше 150 семей с детьми-инвалидами из города саранск (российская федерация*) получили сухпайки с червяками. Такой белковый рацион им раздали в местных школах.

Об этом сообщает Telegram-канал Mash и публикует соответствующее видео.

Шокированные родители стали жаловаться в соцсетях на жуткие пачки риса и гречки, в которых они нашли личинки червей. Дети учатся на дому, и учебные заведения периодически раздают им еду.

Крупу поставляла кейтеринговая компания из москвы.

"Министерство образования республики мордовия уже извинилось перед родителями и пообещало все изменить. Но осадочек у всех остался. Местные уже готовят обращение в прокуратуру, потому что, с их слов, просрочка в сухпайках попадается не в первый раз", - пишет СМИ.

Как сообщал Курсор, эксперты подсчитали, что за три года российским налогоплательщикам на содержание президента рф владимира путина придется выделить сумму в размере 74,7 млрд рублей. Соответствующая сумма предусмотрена в проекте федерального бюджета на 2024-26 годы, вынесенного на рассмотрение Государственной думы.

Ранее Курсор писал о том, что путин больше не доверяет "вагнеровцам", но продолжает их использовать. Стали известны подробности встречи президента рф с представителями чвк "вагнер".

Также мы сообщали, что путин срочно обратился к жителям оккупированных территорий Украины. Российский диктатор путин записал видеообращение по случаю "годовщины дня воссоединения" россии с четырьмя временно оккупированными областями Украины.

* — до полной победы Украины редакция «Курсора» указывает все имена собственные рф и ее представителей исключительно с маленькой буквы. Смерть оккупантам!