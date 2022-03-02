В Москве задержали матерей с детьми, которые пришли к посольству Украины с цветами

Многие люди в РФ понемногу прозревают и начинают выходить на протесты против войны с Украиной. Правда, остановить убийства они пока не могут. Полиция проводит массовые задержания россиян.

В Москве две женщины с детьми в возрасте 7-11 лет пришли к посольству Украины с цветами. Это произошло первого марта. Женщины также держали в руках плакат с надписью: «Нет войне».

И вот полиция задержала этих женщин и детей. Сообщается, что им угрожали лишением родительских прав. Затем всех задержанных отпустили, когда в отделение приехал адвокат.

Отметим, что с 24 февраля в разных городах России полиция задержала примерно более 6 тысяч человек, которые вышли на протесты против войны с Украиной.

Если есть на свете ад, то это путинская Россия В Москве задержали детей, которые вместе с мамой пришли с цветами и плакатом «Нет войне» к посольству Украины. Их посадили в автозак и отвезли в ОВД. Маму грозят лишить родительских прав pic.twitter.com/HWnESod3PO — Ёшкин Крот (@yoshkinkrot) March 1, 2022

Ранее редакция Курсора сообщала, что добровольцы с Японии отправились воевать в Украину.

Кроме того, наш сайт писал, что в Беларуси морги переполнены трупами чеченских солдат.

Еще напомним, что Блинкен шокирован российским ударом по мемориальному комплексу Бабий Яр.

Читайте последние новости Израиля и мира на канале Курсора в Telegram.