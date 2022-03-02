В Москве задержали матерей с детьми, которые пришли к посольству Украины с цветами

В Москве две женщины с детьми в возрасте 7-11 лет пришли к посольству Украины с цветами. Это произошло первого марта. Женщины также держали в руках плакат с надписью: «Нет войне».
И вот полиция задержала этих женщин и детей. Сообщается, что им угрожали лишением родительских прав. Затем всех задержанных отпустили, когда в отделение приехал адвокат.
Отметим, что с 24 февраля в разных городах России полиция задержала примерно более 6 тысяч человек, которые вышли на протесты против войны с Украиной.
Если есть на свете ад, то это путинская Россия
В Москве задержали детей, которые вместе с мамой пришли с цветами и плакатом «Нет войне» к посольству Украины. Их посадили в автозак и отвезли в ОВД. Маму грозят лишить родительских прав pic.twitter.com/HWnESod3PO
— Ёшкин Крот (@yoshkinkrot) March 1, 2022
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