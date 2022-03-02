Блинкен шокирован российским ударом по мемориальному комплексу Бабий Яр

Государственный секретарь США заявил, что не может поверить в то, что в результате ракетной атаки люди были убиты на месте захоронения десятков тысяч евреев.

Государственный секретарь США Энтони Блинкен осуждает российскую ракетную атаку на украинскую телевизионную вышку в Киеве, в результате которой погибли пять человек, а также нанесен удар по месту памяти жертв Холокоста в Бабьем Яру.

«Мы потрясены сообщениями о том, что российские бомбы упали рядом с мемориальным местом Бабий Яр, убив еще больше людей там, где десятки тысяч евреев были уничтожены во время Холокоста. Мы осуждаем эту жестокую войну против Украины», — написал Блинкен в Твиттере.

По крайней мере, одна ракета поразила ряд зданий на еврейском кладбище, расположенном в комплексе Бабий Яр. Ракетный удар вызвал пожар в здании.

Мемориал в Бабьем Яру находится на месте массового захоронения около 34 тысяч евреев, которые были убиты там в течение двух дней в 1941 году.

Блинкен ранее рассказывал о своем еврейском отчиме, пережившем Холокост, который в 1970-х годах боролся с советскими попытками стереть память о резне в Бабьем Яре.

Курсор ранее писал, что российские войска нанесли удар по киевской телевышке недалеко от Бабьего Яра. Оккупанты из РФ начали атаковать коммуникационные объекты Украины — первым из них стала главная телевышка столицы, в которую были направлены три ракеты.

Кроме того, над Харьковом сбили российский самолет, который бомбил жилые дома. Украинская противовоздушная оборона продолжает сбивать российские самолеты и ракеты. Теперь был сбит самолет, пилоты которого осуществляли военные преступления.

В сети показали, во что российские захватчики превратили небольшой украинский город Ахтырка. Небольшой город Ахтырка в Сумской области пытаются захватить российские войска. Населенный пункт с населением примерно 47 тысяч человек держит оборону, за что оккупанты нещадно его расстреливают ракетами, бросают бомбы.

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