В Беларуси морги переполнены трупами чеченских солдат

Представительница Тихановской заявила, что сотни трупов свозятся в город, находящийся в нескольких десятках километрах от границы с украиной. Целью таких действий является скрытий реальных потерь российской армии.

Представитель белорусской оппозиции Анна Красулина в ходе интервью для украинского телеканала рассказала о последствиях войны для Беларуси.

По ее словам в Мозыре (Беларусь) забиты все морги, большинство трупов — этнические чеченцы. Более того — дано указание на длительное хранение тел, чтобы в Чечне не узнали о реальных потерях ВС РФ.

Курсор ранее писал, что российские оккупанты атаковали харьковскую больницу, взяли Херсонский порт и вокзал. Российские войска ночью начали массированное наступление на Харьков, Херсон и еще по несколько направлениям, однако добиться каких-либо «успехов» оккупанты смогли только на херсонском направлении.

Кроме того, российские войска нанесли удар по зданию экономического факультета университета Каразина в Харькове. Оккупанты продолжают совершать военные преступления в Украине. Судя по всему, они хотели атаковать здание Харьковского областного Управления полиции, но «высокоточные» ракеты не попали в цель.

Также сообщалось, что украинский Житомир обстреляли крылатой ракетой «Калибр». Российско-белорусские оккупационные войска нанесли удар крылатыми ракетами «Калибр» по Житомиру с территории Беларуси. В результате загорелись дома.

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