В окрестностях Мелитополя идут бои

Российские оккупанты пытаются захватить город Мелитополь в Запорожской области. Но украинские военные дают отпор. В районе этого населенного пункта ведутся бои.
Об этом сообщает телеграм-канал «Реальная война».
Также в сети появилось видео, на котором оккупанты видны у здания СБУ в Мелитополе.
Кроме того, продолжаются бои в Херсонской области. Сообщается, что оккупанты «бомбят» село Козацкое.
Ранее редакция нашего портала писала, что украинские военные остановили превосходящие силы оккупанта на рубеже реки Тетерев.
Кроме того, Курсор сообщал, что в Ровно российские оккупанты ракетами обстреляли аэропорт.
Еще напомним, что в сторону Киева двигались российские танки. Так, под Иванковом завязался бой.
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