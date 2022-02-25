В окрестностях Мелитополя идут бои

Российские войска пытаются пробиться в Запорожскую область. Под городом Мелитополь на юге регионе идут бои. Украинские защитники дают достойный отпор оккупантам.

Российские оккупанты пытаются захватить город Мелитополь в Запорожской области. Но украинские военные дают отпор. В районе этого населенного пункта ведутся бои.

Об этом сообщает телеграм-канал «Реальная война».

Также в сети появилось видео, на котором оккупанты видны у здания СБУ в Мелитополе.

Кроме того, продолжаются бои в Херсонской области. Сообщается, что оккупанты «бомбят» село Козацкое.

Ранее редакция нашего портала писала, что украинские военные остановили превосходящие силы оккупанта на рубеже реки Тетерев.

Кроме того, Курсор сообщал, что в Ровно российские оккупанты ракетами обстреляли аэропорт.

Еще напомним, что в сторону Киева двигались российские танки. Так, под Иванковом завязался бой.

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