В сторону Киева двигались российские танки: под Иванковом завязался бой

Военные РФ, которые смогли захватить Чернобыльскую зону, направились в сторону Киева. Украинские защитники встретили их под пгт Иванков. Пришлось подорвать мост, чтобы не дать оккупантам пройти.

Война Украины с Россией продолжается. Ночью войска РФ, которые ранее захватили Чернобыльскую атомную электростанцию, направились в сторону украинской столицы. Однако до Киева они не дошли. Под пгт Иванков их встретили ВСУ. Начался бой.

Об этом сообщает портал Украинская правда со ссылкой на свои источники в Генеральном штабе ВСУ.

Сообщается, что украинским защитникам пришлось подорвать мост для того, чтобы остановить колонну российской техники. Отметим, что пгт Иванков находится на половине пути от границы до Киева. Пройдя его, оккупанты смогут осуществить нападение на Киев через Вышгород.

Ранее редакция Курсора сообщала, что главнокомандующий ВСУ заявил, что у российских войск не получилось осуществить молниеносную войну. Главнокомандующий Вооруженных сил Украины Валерий Залужный решил обратиться к своим боевым товарищам. Он поблагодарил их та то, что они доблестно обороняют страну.

Кроме того, редакция нашего сайта писала, что совет ЕС согласовал дополнительные санкции против России.

Еще наш портал сообщал, что в Минобороны России заявляют, что их войска выполнили «задачи на день».

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