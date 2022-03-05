В окружении Путина произошел раскол из-за войны в Украине

Шесть олигархов, которые за неделю потеряли в общей сложности 50 миллиардов долларов, высказались против войны с Украиной. Они недовольны действиями Кремля.

В окружении президента РФ много людей недовольны тем, что происходит сейчас. Речь идет о санкциях, которые были введены за то, что Россия начала полномасштабную войну в Украине.

Так, шестеро богатейших россиян, которые приближены к Путину, публично осудили действия Кремля в Украине. Общий капитал этих людей был примерно 90 миллиардов долларов, но за неделю из-за санкций он сократился до 40 миллиардов.

Среди этих людей владелец «Новатек» Леонид Михельсон, основатель «Русала» Олег Дерипаска, владелец «Лукойл» Вагит Алекперов, глава «Альфа Групп» Михаил Фридман и его партнер Петр Авен.

Ранее редакция Курсора сообщала, что Эрдоган призывает Путина прекратить вторжение в Украину.

Кроме того, наш сайт писал, что в Киевской области умерли двое детей, которых российские оккупанты не разрешили эвакуировать.

Еще напомним, что в Украине взяли в плен летчика, который бомбил объекты в Сирии.

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