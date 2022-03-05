В Киевской области умерли двое детей, которых российские оккупанты не разрешили эвакуировать

Ночью 5 марта в «Охматдет» должны были доставить трех детей с огнестрельными ранениями из Бучи. Однако из-за непрекращающихся обстрелов российских оккупантов скорая помощь не смогла забрать пациентов.

Российские военные, которых уже смело можно назвать террористами, не разрешили доставить в больницу «Охматдет» двух детей с огнестрельными ранениями. В результате малыши умерли от полученных ранений. Инцидент произошел в городе Буча, Киевской области.

О случившемся рассказал главврач больницы Владимир Жовнир.

По его словам, ночью пятого марта в больницу должны были доставить троих детей с огнестрельными ранениями. Однако из-за обстрелов, которые устроили российские оккупанты, скорая помощь не смогла забрать малышей.

Двое умерли, а третьего еще ждут в больнице.

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