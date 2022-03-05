В России обвинили Украину в срыве эвакуации из Мариуполя

Российские военные возобновили обстрел города и его окрестностей, в связи с чем запланированная эвакуация гражданского населения по гуманитарному коридору откладывается. Но в РФ, как обычно, своя «правда».

Глава МИДа РФ Сергей Лавров сообщил, что это Украина виновата в срыве эвакуации из Мариуполя. По его словам, «эмоциональные» заявления президента Украины Владимира Зеленского не внушают доверия.

Об этом Лавров заявил во время пресс-конференции с главой МИДа Кыргызстана Русланом Казакбаевым.

По словам Лаврова, официальные власти Мариуполя якобы не дают возможность мирным жителям покинуть город, который осадили российские военные и террористы из так называемой «ДНР».

Ранее Курсор сообщал, что в Украине застрелили участника переговоров с РФ, который подозревался в государственной измене.

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