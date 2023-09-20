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В воронежской области в рф разбился военный самолет — опубликовано фото

11:13, Сегодня
Новости СНГ
самолет фото
Фото: pixabay.com
Сообщается, что пилоты катапультировались.

Истребитель Су-34 потерпел крушение в воронежской области в рф*. Экипаж в составе двух человек катапультировался, угрозы их здоровью нет.

Об этом сообщил минобороны рф.

Российский "Интерфакс" тем временем написал, что бомбардировщик Су-34 разбился во время тренировочного полета.

Воронеж граничит с частично оккупированной Луганской областью Украины.

Курсор писал, что появилось видео с моментом атаки беспилотника на нефтебазу в сочи в россии.

Напомним, что в британской разведке рассказали, что ослабило оборону россиян возле Бахмута. 

Кроме того, россия ночью атаковала Украину дронами, есть «прилет» в завод. 

* — до полной победы Украины редакция «Курсора» указывает все имена собственные рф и ее представителей исключительно с маленькой буквы. Смерть оккупантам!

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