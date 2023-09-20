В воронежской области в рф разбился военный самолет — опубликовано фото

Истребитель Су-34 потерпел крушение в воронежской области в рф*. Экипаж в составе двух человек катапультировался, угрозы их здоровью нет.
Об этом сообщил минобороны рф.
Российский "Интерфакс" тем временем написал, что бомбардировщик Су-34 разбился во время тренировочного полета.
Воронеж граничит с частично оккупированной Луганской областью Украины.
Курсор писал, что появилось видео с моментом атаки беспилотника на нефтебазу в сочи в россии.
Напомним, что в британской разведке рассказали, что ослабило оборону россиян возле Бахмута.
Кроме того, россия ночью атаковала Украину дронами, есть «прилет» в завод.
* — до полной победы Украины редакция «Курсора» указывает все имена собственные рф и ее представителей исключительно с маленькой буквы. Смерть оккупантам!