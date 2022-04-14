В рф экстренно взлетели шесть правительственных бортов

Согласно данным, москву экстренно покинули несколько правительственных бортов сразу. Также сообщается, что в это же время вылетел вертолёт экстренной скорой помощи из серой зоны.

Сегодня стало известно, что шесть правительственных бортов экстренно взлетели из москвы*.

Также сообщается, что в то же время вертолёт экстренной скорой помощи вылетел из серой зоны.

Курсор ранее писал, что Владимир Зеленский рассказал, какое вооружение необходимо Украине. Украинский президент обратился к западным лидерам с призывом предоставить Украине необходимое для войны с россией вооружение.