В рф экстренно взлетели шесть правительственных бортов

16:50, Вчера
Новости СНГ
Самолет фото
Фото: pixabay.com

Согласно данным, москву экстренно покинули несколько правительственных бортов сразу. Также сообщается, что в это же время вылетел вертолёт экстренной скорой помощи из серой зоны.

Сегодня стало известно, что шесть правительственных бортов экстренно взлетели из москвы*.

Также сообщается, что в то же время вертолёт экстренной скорой помощи вылетел из серой зоны.

Курсор ранее писал, что Владимир Зеленский рассказал, какое вооружение необходимо Украине. Украинский президент обратился к западным лидерам с призывом предоставить Украине необходимое для войны с россией вооружение.

Также сообщалось, что в США предупреждают, что война в Украине далека от завершения. По словам государственного секретаря Энтони Блинкен, несмотря на отступление российских военных из-под Киева и победы ВСУ, война россии* против Украины еще «далека от завершения».

* — до полной денацификации рф редакция «Курсора» отказывается проявлять уважение к оккупантам и убийцам и будет писать некоторые имена собственные исключительно и принципиально с маленькой буквы. Нет войне!

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Автор материала:
Кати Адхам
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