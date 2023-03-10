Инцидент произошел в городе артем. Ранее российские оккупанты взорвали главный символ обороны украинского Бахмута, который в рф называют Артемовск.

В ночь на 10 марта в приморском крае российской федерации* на авиабазе в городе артем местные партизаны подожгли истребитель Су-27.

Об этом сообщили в Telegram-канале легиона «Свобода россии».

«Ничего не случилось» на авиабазе «Центральная Угловая» в городе артем приморского края, где базируется 22 гвардейский авиаполк вкс рф. Объектом почти ритуального сожжения стал боевой самолет Су-27. Авторы улучшения статистики ВСУ прислали нам соответствующее видео. Приморские партизаны?» — говорится в посте.

Как сообщал Курсор, в Украине в городе Бахмут Донецкой области российские оккупанты уничтожили памятный МиГ-17, который являлся символом города. Эта локация часто использовалась воинами ВСУ и волонтерами для съемок.

Курсор писал ранее, что Украина пока не переносила войну на сторону врага, но меры кремля заставляют задуматься. Украинские военные обещают, что в 2023 году в рф будет еще больше взрывов и неожиданных «воспламенений».

Еще мы писали, что российская федерация не оставляет попыток захватить новые украинские территории, но наступательного потенциала у нее не хватает, поэтому оккупанты занимают оборонительные позиции.

Напомним, что российские оккупанты продолжают обстреливать территорию Украины, но делают это с паузами, поскольку испытывают дефицит боеприпасов и ищут советские снаряды по всему миру.

* — до полной денацификации рф редакция «Курсора» отказывается проявлять уважение к оккупантам и убийцам и будет писать некоторые имена собственные исключительно и принципиально с маленькой буквы. Нет войне!