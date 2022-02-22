США, ЕС и Великобритания намерены ввести санкции после того, как Путин ввел войска на восток Украины

Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон назвал шаг Путина «вопиющим нарушением суверенитета и целостности Украины». Министр иностранных дел Великобритании Лиз Трасс пообещала новые санкции против России.

Ожидается, что во вторник Соединенные Штаты, Великобритания и Европейский Союз введут санкции против России после того, как президент Владимир Путин приказал ввести войска на территорию Донбасса

Решение Москвы вызвало международное осуждение, а в случае дальнейшего вторжения на территорию Украины будет введен более широкий пакет экономических санкций.

В понедельник Белый дом издал указ о запрете американских инвестиций и торговли в сепаратистских регионах, а во вторник должны были быть объявлены дополнительные меры — вероятно, санкции. Эти санкции не зависят от того, что Вашингтон подготовил на случай российского вторжения, по словам высокопоставленного представителя администрации, который проинформировал журналистов на условиях анонимности.

Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон назвал шаг Путина «вопиющим нарушением суверенитета и целостности Украины».

Министр иностранных дел Великобритании Лиз Трасс пообещала новые санкции против России «в ответ на нарушение ими международного права и нападение на суверенитет и территориальную целостность Украины».

Курсор ранее писал, что в ЕС и США рассказали, какие санкции готовы ввести против России. О санкциях против РФ рассказала председатель Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен. По ее словам, меры затронут все товары, которые производятся европейскими и американскими компаниями. В том числе и те, которые срочно нужны РФ.

Кроме того, ФСБ сообщило о разрушении российского пограничного пункта. Российские спецслужбы сообщили, что со стороны Украины якобы прилетел снаряд, который разрушил пограничный пункт в Ростовской области. Последствия взрыва зафиксировали на видео.

Ранее Курсор сообщал о том, что Путин объявил о признании независимости «ДНР» и «ЛНР». Россия официально признала две самопровозглашенные республики Донбасса. Президент РФ заявил, что Россия будет делать все для того, чтобы защитить граждан на этих территориях.

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