В россии боятся обстрелов: в Санкт-Петербурге прозвучат сирены

В россии уже давно говорят о том, что им необходимо улучшить систему ПВО. Там боятся, что Украина в скором времени сможет обстреливать российскую территорию.

Власти российского города Санкт-Петербург 20 июля проведут проверку готовности систем оповещения. Так, жители города будут слышать сирены на протяжении 30 минут.

Примечательно, что местные власти предупредили, что такие проверки теперь будут проводиться ежегодно. Так, включат не только электромеханические сирены, но и уличные громкоговорители, и специализированные технические средства оповещения организаций.

Примечательно, что ранее глава чечни рамзан кадыров* заявил, что его республика нуждается в улучшении систем ПВО. Как уже говорили эксперты, это может быть связано с взрывами в Белгородской области. Кроме того, таким образом власти рф могут нагнетать ситуацию с мнимой угрозой со стороны НАТО.

Ранее наш сайт писал, что израильский офицер рассказал, почему рф обстреливает гражданские объекты Украины.

Кроме того, Курсор сообщал, что стало известно, как российская армия пытается «выманить» HIMARS и M270 у ВСУ.

Еще напомним, что эксперт рассказал, когда Украина перейдет в контрнаступление.