В россии чуть не погиб миллиардер и экс-депутат – видео

Несколько лет ранее этот деятель убил человека, но остался на свободе.

На Камчатке (*россия) чуть не утонул во время переправы по реке экс-депутат и миллиардер Игорь Редькин.

Об этом сообщает российский Telegram-канал Baza.

Компания из семерых мужчин хотела проехать через реку Паужетка на грузовике "Урал" и Land Cruiser. Однако вода в реке оказалась сильнее – транспортные средства были развернуты течением, и люди попали в западню.

Среди них был Редькин, на видео стоящий на крыше джипа в окружении воды. Вскоре автомобили перевернулись, а до берега смогли добраться лишь пятеро человек, в том числе Редькин. Двое человек числятся пропавшими без вести.

Интересно, что Редькин не впервые оказался в такой ситуации. Так, в 2021 году он застрелил мужчину на охоте, которого он, по своим же словам, перепутал с медведем. Однако экс-депутат партии "Единая россия" остался на свободе.

Инцидент произошел летом в поселке Озерновский. Пуля миллиардера попала местному жителю в живот и он скончался. Сперва правоохранители обвиняли россиянина по статье «убийство», но позже дважды смягчали статью и это в итоге один из богатейших людей Камчатки избежать реального срока.

Суд решил ограничить Редькину свободу на 9 месяцев, а также оштрафовать на 200 000 рублей. Сам бизнесмен снял с себя полномочия депутата от «Единой россии» и вышел из партии.

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