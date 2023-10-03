Завещание пригожина слили в сеть — кому досталось почти все

Жене пригожина не досталось ничего.

В сети начало распространяться завещание главаря «вагнера» евгения пригожина*, погибшего в результате авиакатастрофы в конце августа.

Этот документ распространили в ряде российских телеграм-каналов.

Согласно завещанию пригожина, главарь «вагнера» оставил всю свою собственность своему сыну, павлу пригожину. При этом жена пригожина не получила ничего.

Ранее сообщалось, что в семье лидера наемников возник конфликт, который может привести к длительным разбирательствам. Сыну досталась большая часть наследства, в то время как дочерям практически ничего не досталось.

Почти весь бизнес, компании и имущество, за исключением нескольких объектов, переданных дочерям, перешли в собственность 25-летнего павла. Он объявил себя наследником евгения пригожина во всех отношениях. Однако, как пишут в россСМИ, один из источников заявил, что павел находится под влиянием определенных лиц, и его степень самостоятельности вызывает сомнения. Сообщается, что павел находится под влиянием нового руководителя службы безопасности чвк "вагнер", михаила ватанина.

В сети появилось завещание евгения пригожина. pic.twitter.com/pideuFW5hS — Ihor Sauss (@Victor61139501) September 30, 2023

Курсор писал, что в рф проверяют чиновников россгвардии на причастность к бунту пригожина - ISW.

* — до полной победы Украины редакция «Курсора» указывает все имена собственные рф и ее представителей исключительно с маленькой буквы. Смерть оккупантам!