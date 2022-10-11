В россии еврея посадили в тюрьму за пост в Facebook

Антивоенный пост в Facebook, как и свобода слова — это недопустимая роскошь в россии*.
Гражданина рф еврейского происхождения приговорили к четырем годам лишения свободы в колонии строгого режима, как особо опасного преступника.
66-летний Лерман, житель Нижнего Новгорода, был арестован вскоре после вторжения россии в Украину за опубликованный на своей странице в Facebook пост с призывом к гражданам россии выйти на улицы и протестовать против войны.
Согласно обвинительному заключению, Лермана обвиняли в «организации несанкционированного публичного мероприятия» и незаконном хранении оружия и боеприпасов. Вскоре после его ареста полиция провела обыск в доме Лермана, и, согласно обвинительному заключению, в его доме было обнаружено несколько патронов для дробовика.
В россии ввели жесткие наказания для тех, кто выражает публичный протест против войны или призывает к публичным демонстрациям против нее, страна даже приняла новый закон, запрещающий называть «специальную военную операцию» в Украине войной или вторжением.
Многие активисты, пытавшиеся протестовать против войны, были задержаны, а впоследствии рассказывали о жестоких пытках в изоляторах с целью «разоблачения других активистов», которые хотели протестовать против войны. Такие же меры применяются к протестующим против массового призыва в российскую армию.
Ранее Курсор писал, что путин, опасающийся переворота в своей стране, привел росгвардию в полную боеготовность.
Также мы публиковали заявление секретаря СНБО Украины: Беларусь находится в заложниках путина.
Еще мы писали, что по словам генерала Вооруженных сил Австралии в отставке Мика Райана, российская армия уже довольно долгое время терпит поражение в войне против Украины. Он добавил, что россияне мало что могут сделать в ответ.
* — до полной денацификации рф редакция «Курсора» отказывается проявлять уважение к оккупантам и убийцам и будет писать некоторые имена собственные исключительно и принципиально с маленькой буквы. Нет войне!