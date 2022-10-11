В россии фсб арестовала чиновника: с чем это связано

Силовики провели 7 октября аресты в рамках проверки деятельности начальника Управления комплексного развития территорий города москвы Максима Костылева.

Об этом сообщает Telegram-канал Авиаторщина.

В тот день арестовали начальника отдела высшей квалификационной комиссии, выдачи свидетельств, сертификации авиационных учебных центров и авиационной медицины Максима Павлюка. Его уже отправили в Бутырский следственный изолятор.

Чиновника подозревают в том, что он получал взятки от пилотов в течение 3-летнего периода, когда входил в организованную преступную группу, возглавляемую бывшим главой Управления лётной эксплуатации росавиации Максимом Костылевым. Последнего уволили с этой должности этой весной и теперь он занимает начальника Управления комплексного развития территорий подведомственного Департаменту жилищно-коммунального хозяйства города Москвы ГБУ «Автомобильные дороги».

По информации журналистов, при появлении оснований для лишения пилота свидетельства, организованная преступная группа предлагала ему за деньги их не аннулировать. Таким образом, пилоты, согласившиеся на это, оставались со своими пилотскими свидетельствами.

Утверждается, что за неаннулирование одного пилотского свидетельства в среднем нужно было заплатить 1,5 миллиона рублей. Общий размер взяток, полученных таким образом, оценивают в 150-170 миллионов рублей.

По образованию Павлюк является физруком. Он получил образование в российском государственном университете физической культуры, спорта, молодёжи и туризма (ГЦОЛИФК) в 2013 году по специализации Теория и методика самбо. Сотрудником росавиации он является, как минимум, с 2016 года.

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