В россии на улицах нельзя говорить по-английски: что случилось с блогером

Речь на любом языке, кроме русского, вызывает агрессию у обозленных граждан рф. Последствия могут быть разными, но в оккупированном Крыму уже исключили английский язык из программы школ.

Иностранная речь в россии* теперь может привести к неприятным последствиям.

В сети появилось видео, как блогер пытался записать разговор на английском языке, но был неожиданно оглушен ударом по голове.

Парень шел по улице и пытался записать видео про протесты против мобилизации в питере. В какой-то момент его остановили и потребовали, чтобы блогер говорил по-русски. Чтобы «закрепить» свою просьбу, мужчина нанес парню удар по голове.

Ранее Курсор писал, что в Крыму хакеры взломали ТВ и запустили обращение Зеленского к россиянам. На оккупированном полуострове президент Украины с телеэкранов призывал граждан рф уклоняться от мобилизации или сдаваться в плен.

Наш сайт также сообщал, что цены на авиабилеты из россии в Израиль выросли до 35 тысяч долларов. Объявленная путиным мобилизация вынуждает всех, кто имеет возможность, срочно выезжать из страны. В сети показали цены на авиабилеты из рф.

Также Курсор информировал, что россия применяет в Украине отравляющие вещества: подробности. Газовые гранаты К-51 активно применялись российскими силами во время боев за Донецкий аэропорт в 2015 году.

Кроме того, редакция сообщала, что у Зеленского назвали принудительную мобилизацию в рф «этническими чистками».

* — до полной денацификации рф редакция «Курсора» отказывается проявлять уважение к оккупантам и убийцам и будет писать некоторые имена собственные исключительно и принципиально с маленькой буквы. Нет войне!