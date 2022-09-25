Цены на авиабилеты из россии в Израиль выросли до 35 тысяч долларов

Объявленная путиным мобилизация вынуждает всех, кто имеет возможность, срочно выезжать из страны. В сети показали цены на авиабилеты из рф.

Рост цен на авиаперелеты из россии продолжается. Цены бьют все рекорды.

Об этом сообщил Телеграм-канал ГОЛОС ИЗРАИЛЯ.

Билеты в Израиль из россии уже достигли в цене 35 тысяч долларов и продолжают расти.

Ранее Курсор писал, что Лапид предлагает эвакуировать евреев из рф. Премьер-министр Яир Лапид обратился к компании «Эль-Аль» касаемо продолжения рейсов между Израилем и россией, чтобы евреи могли эвакуироваться, если они этого желают.

Ранее мы рассказывали, что задержанным на акциях против мобилизации жителям москвы вручали повестки.

Также «Курсор» сообщал, что Лапид резко раскритиковал Нетаниягу и упрекнул в «ужасной безответственности».

Напомним, у Зеленского заявили, что мобилизация в россии – просто отправка «смертников» на фронт. В офисе украинского президента уверены, что россия* вынуждена проводить мобилизацию из-за того, что несет рекордные потери. Но даже сейчас кремль не в состоянии это признать и отрицает, что отправляет россиян на верную смерть.

Также мы информировали, как дорого обойдется бюджету рф объявленная мобилизация. Российскую армию, которая несет большие потери на войне в Украине, решили пополнить 300 тысячами резервистов.

* – до полной денацификации рф редакция «Курсора» отказывается проявлять уважение к оккупантам и убийцам и будет писать некоторые имена собственные исключительно и принципиально с маленькой буквы. Нет войне!