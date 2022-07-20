Стало известно, когда россия аннексирует оккупированную территорию Украины

В США заявили, что россия* намерена аннексировать оккупированные части Украины еще до конца 2022 года.

По словам представителя Совета национальной безопасности Соединенных Штатов Джона Кирби, москва приступила к развертыванию версии своего «плана аннексии» 2014 года в Украине и изучению подробных планов аннексии Херсонской, Запорожской, Донецкой и Луганской областей.

Об этом говорится в отчете американского Института изучения войны ISW.

Кирби, ссылаясь на данные разведки, отметил, что россия уже установила нелегитимные доверенные лица, принудительно использовала рубль, заменила украинские телекоммуникации и инфраструктуру вещания российскими альтернативам, а также заставила граждан Украины подавать документы на получение паспортов рф для выполнения основных задач на территориях, которые уже оккупировала.

Согласно данным разведки, сроки аннексии путина, вероятно, будут зависеть от того, как хорошо он осведомлен и понимает ухудшение состояния российских военных в Украине. Он может планировать захватить оставшуюся часть Донецкой области перед тем, как аннексирует все оккупированные территории Украины. Это может повлиять на план аннексии и, даже, отложить ее.

Аналитик ISW заявили, что россияне вряд ли смогут оккупировать всю Донецкую область к единому дню голосования в России 11 сентября на местных и губернаторских выборах по всей стране. Поэтому в кремле могут рассматривать другой вариант, предусматривающий перенос выборов на более поздний срок.

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Кроме того, Курсор сообщал, что эксперт рассказал, чего на самом деле боятся в россии.

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