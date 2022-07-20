В россии панически боятся украинских беспилотников: у шойгу настоящая истерика

В россии утверждают, что ВСУ якобы обстреливают жилые кварталы Донбасса. Глава минобороны рф шойгу потребовал «высокоточно» поражать установки украинской армии.

Только на пятом месяце войны с Украиной глава минобороны россии* сергей шойгу издал указ, согласно котором захватчики должны уничтожать украинские беспилотники в приграничных регионах.

Так, шойгу потребовал от своих войск повышения оперативности и «высокоточно» поражать установки ВСУ.

Кроме того, глава минобороны россии проинспектировал российскую группировку «восток». У российского командования с трудом получается скрывать панику.

Они также обвинили Украину в том, что она якобы обстреливает жилые кварталы Донбасса.

Ранее редакция Курсора писала, сколько еще РСЗО HIMARS и M270 нужно Украине, чтобы ВСУ выбили рф с оккупированных территорий.

Кроме того, наш сайт сообщал, что названы условия для возможного завершения войны в Украине.

Еще напомним, что стало известно, когда россия аннексирует оккупированную территорию Украины. Москва приступила к развертыванию версии своего «плана аннексии» 2014 года в Украине и изучению подробных планов аннексии Херсонской, Запорожской, Донецкой и Луганской областей.