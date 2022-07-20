Эксперт рассказал, что в рф уже хотят закончить войну в Украине дипломатическим путем

Эксперт считает, что российская федерация хочет попытаться закрепить ту линию, на которой сейчас находится в Украине.

Военно-политические руководство россии* хочет перевести стрелки, чтобы закончить войну в Украине дипломатическим путем.

Об этом рассказал директор военных программ Центра Разумкова Николай Сунгуровский в интервью Obozrevatel.

Он уверен, что российские оккупанты хотят сесть за стол переговоров с украинцами, чтобы навязать странам Запада свои условия прекращения боевых действий.

«Они начинают реально оценивать те возможности, которые имеют, и реально оценивать возможности, которые есть у Украины. Баланс складывается не в их пользу», — сказал эксперт.

Напомним, что министр иностранных дел рф сергей лавров отметил, что в захватнической войне, которую россия развязала на территории Украины, помимо псевдореспублик «ДНР» и «ЛНР», они хотят «освободить» еще несколько других регионов.

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