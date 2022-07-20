Эксперт рассказал, что в рф уже хотят закончить войну в Украине дипломатическим путем

Военно-политические руководство россии* хочет перевести стрелки, чтобы закончить войну в Украине дипломатическим путем.
Об этом рассказал директор военных программ Центра Разумкова Николай Сунгуровский в интервью Obozrevatel.
Он уверен, что российские оккупанты хотят сесть за стол переговоров с украинцами, чтобы навязать странам Запада свои условия прекращения боевых действий.
«Они начинают реально оценивать те возможности, которые имеют, и реально оценивать возможности, которые есть у Украины. Баланс складывается не в их пользу», — сказал эксперт.
Напомним, что министр иностранных дел рф сергей лавров отметил, что в захватнической войне, которую россия развязала на территории Украины, помимо псевдореспублик «ДНР» и «ЛНР», они хотят «освободить» еще несколько других регионов.
Ранее Курсор писал, что ВСУ уничтожили новейшую РЛС россиян таинственной ракетой.
Также мы сообщали, сколько еще РСЗО HIMARS и M270 нужно Украине, чтобы ВСУ выбили рф с оккупированных территорий.
* — до полной денацификации рф редакция «Курсора» отказывается проявлять уважение к оккупантам и убийцам и будет писать некоторые имена собственные исключительно и принципиально с маленькой буквы. Нет войне!