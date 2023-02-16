Министр Коэн: Израиль поддержит мирный план Зеленского в ООН

Министр иностранных дел Израиля Эли Коэн после встречи со своим украинским коллегой сделал ряд заявлений.

Об этом он сообщил в Twitter.

«Хорошая встреча с моими коллегами, министром иностранных дел Украины Дмитрием Кулебой. Я проинформировал его о продлении помощи Украине, о нашем намерении поддержать украинскую мирную инициативу в ООН. Мы обсудили углубление сотрудничества, в частности, в борьбе с иранским терроризмом. Израиль будет продолжать поддерживать Украину, как и в прошлом году», – написал Коэн.

Отметим, что сегодня, 16 февраля, глава МИД Израиля Эли Коэн впервые прибыл в Украину с начала войны. Во время его переговоров в Киеве с Кулебой завыла сирена, но встречу чиновников не прерывали, несмотря на угрозу с воздуха.

«Добро пожаловать в Киев, Эли Коэн. Украина благодарна за всю поддержку, которую оказали Израиль и израильтяне в течение последнего года. Во время наших подробных и откровенных переговоров мы сосредоточились на путях укрепления двусторонних отношений, увеличения помощи и решения общих вызовов безопасности», — написал по этому поводу Кулеба.

Израильский и украинские министры встретились после того, как Коэн посетил Бучу (Киевская область), пережившую во время оккупации зверства армии *рф. По словам главы МИД Израиля, «невозможно оставаться равнодушным перед лицом суровых зрелищ и ужасных историй, которые я здесь услышал и испытал…». Он добавил, что Иерусалим осуждает любое преднамеренное причинение вреда невиновным.

Также Коэн посетил мемориальный комплекс Бабин Яр, где почтил память евреев, убитых во время Холокоста.

Ранее «Курсор» сообщал, что в россии признались, что «Минские соглашения» были фейком.

* — до полной денацификации рф редакция «Курсора» отказывается проявлять уважение к оккупантам и убийцам и будет писать некоторые имена собственные исключительно и принципиально с маленькой буквы. Нет войне!