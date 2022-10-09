В россии потерпел крушение военный самолет – СМИ

В Ростовской области рф упал самолет, который предположительно может быть военный СУ-24.

Самолет потерпело крушение неподалеку от хутора Сибирьки. По предварительной информации, он не нес вооружений и был предназначен для учебных полетов. Пилотам удалось катапультироваться, сообщает Baza.

Ранее военный эксперт Олег Жданов заявил, что *владимир путин никогда не признает провал своей армии на войне и будет идти до конца. Однако, вполне возможен сценарий, при котором россияне взбунтуются и свергнут диктатора, в том числе после первых потерь среди мобилизованных.

«А они уже есть. Когда это число увеличится, другие будут категорически отказываться ехать в Украину. Тогда это может закончиться бунтом и может быть сигналом для элит, что с путиным дальше ничего не стоит иметь общего. Даже такие удары по скрепам, как Крымский мост, который они обещали защитить всеми силами. Вот что путину сейчас говорить им? Его спросят, а где супероружие, где ПВО, где фсб. А путину нечего говорить», – сказал специалист.

По мнению Жданова, если от президента рф получится избавиться, то война может закончиться, потому что представители российской элиты попробуют договориться с западными странами. Больше узнайте в нашем материале.

Также «Курсор» сообщал о том, каким оружием российские оккупанты совершили массированный ракетный удар по Запорожью.

Помимо этого, недавно так называемый «глава» Республики Крым сергей аксенов заявил, что фуры и автобусы не могут ездить по Крымскому мосту.

* – до полной денацификации рф редакция «Курсора» отказывается проявлять уважение к оккупантам и убийцам и будет писать некоторые имена собственные исключительно и принципиально с маленькой буквы. Нет войне!