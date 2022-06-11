В россии предложили начать захватывать страны, в которых производятся дефицитные запчасти

Кроме дефицита пищевых продуктов и бытовой химии, россия попала в технологическую блокаду. Стране-оккупанту не хватает запчастей к автомобилям, бытовой технике и самолетам.

Известный российский пропагандист владимир соловьев* заявил, что рф должна захватить страны, в которых производятся подсанкционные запчасти. Так, после того, как на россию наложили санкции за полномасштабное вторжение в Украину, многие детали стали дефицитными в этой стране.

И вот предложение захватывать страны соловьев предложил в эфире федерального телеканала рф.

«Нужны нам запчасти, так давайте расширимся до тех мест, где заводы стоят. Мне как-то по-прежнему обидно за Комо», — сказал соловьев.

Отметем, что у соловьева конфисковали его виллу на озере Комо в Италии в рамках санкций.

Ранее Курсор сообщал, что российский военный рассказал матери, что из Украины живым не выбраться.

Кроме того, мы писали, что рф катастрофически не хватает современных ракет, используют устаревшие и неточные.

Еще напомним, что премьер-министр Венгрии заявил, что у Украины невысокие шансы на победу.