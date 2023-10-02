В россии представили "антишпионский" смартфон, но есть нюанс

В *россии презентовали "антишпионский" смартфон для чиновников "Р-Фон". Оказалось, что это точная копия устройства Symphony Helio 80, продающегося в Бангладеш.
Об этом сообщает "Униан".
Гаджеты имеют абсолютно одинаковую "начинку" и корпус, но разные операционные системы и логотип. Так, Symphony Helio 80 работает на Android, а на "Р-Фон", который выдается за "уникальную российскую разработку", установили "Роса Мобайл" на базе Linux.
Единственным существенным отличием является то, что в рф смартфон будут продавать государству в три раза дороже, чем его продают в Бангладеш: 40 тыс. руб. против 14 тыс. руб. (сумма в эквиваленте).
— Osip Agr (@AgrOsip7903) October 2, 2023
Ранее мы писали, что ВСУ обстреливают россиян секс-игрушками в виде головы путина.
Также "Курсор" сообщал, что мэрия москвы слила данные о секретных объектах российских силовиков.
Помимо недавно в россии резонансно объяснили установку бюста Сталина на мемориале расстрелянных в 1939 году.
* — до полной победы Украины редакция «Курсора» указывает все имена собственные рф и ее представителей исключительно с маленькой буквы. Смерть оккупантам!