Названа стоимость очередного "нового слова" в технологиях.

В *россии презентовали "антишпионский" смартфон для чиновников "Р-Фон". Оказалось, что это точная копия устройства Symphony Helio 80, продающегося в Бангладеш.

Об этом сообщает "Униан".

Гаджеты имеют абсолютно одинаковую "начинку" и корпус, но разные операционные системы и логотип. Так, Symphony Helio 80 работает на Android, а на "Р-Фон", который выдается за "уникальную российскую разработку", установили "Роса Мобайл" на базе Linux.

Единственным существенным отличием является то, что в рф смартфон будут продавать государству в три раза дороже, чем его продают в Бангладеш: 40 тыс. руб. против 14 тыс. руб. (сумма в эквиваленте).

Ранее мы писали, что ВСУ обстреливают россиян секс-игрушками в виде головы путина.

Также "Курсор" сообщал, что мэрия москвы слила данные о секретных объектах российских силовиков.

Помимо недавно в россии резонансно объяснили установку бюста Сталина на мемориале расстрелянных в 1939 году.

* — до полной победы Украины редакция «Курсора» указывает все имена собственные рф и ее представителей исключительно с маленькой буквы. Смерть оккупантам!