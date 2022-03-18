Горовиц назвал решение отказывать украинским беженцам в медицинской страховке «позором»

Еще на прошлой неделе Шакед впервые объявила, что Израиль готовится принять 100 тысяч беженцев, имеющих право на получение гражданства в соответствии с Законом о возвращении.

Министр внутренних дел Айелет Шакед недавно заявила, что отказывается позволить государству финансировать медицинское страхование тысяч украинских беженцев, прибывших в Израиль.

И вот министр здравоохранения Ницан Горовиц заявил на отдельном закрытом совещании:

«Немыслимо, чтобы мы принимали людей с войны и не оказывали им медицинскую помощь».

«Это позор», — добавил он, поклявшись, что не позволит Шакед поступить по-своему.

Но, согласно отчету, решение правительства состоит в том, чтобы пока не платить за страховку. Отмтеим, что затраты оцениваются в несколько миллионов шекелей.

Шакед ответила Горовицу. Она сказала, что это не беженцы, а люди, которые приезжают по туристической визе.

Шакед обеспокоена тем, что украинские беженцы с израильской медицинской страховкой поселятся в стране навсегда и не уедут после окончания войны в Европе.

Ранее наш портал писал, что украинские военные подтвердили, что рф набрала тысячу сирийских наемников.

Кроме того, редакция Курсора сообщала, что в сети показали, как украинские беженцы читают Свиток Эстер по дороге в Израиль.

Еще напомним, что полиция Израиля направит делегацию в Польшу для оказания помощи украинским беженцам.