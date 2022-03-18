Мэр украинского Днепра обвинил правительство Израиля в трусости

В этой же публикации Филатов раскритиковал позицию немецкого канцлера Олафа Шольца, который накануне осудил случаи дискриминации русских в Германии.

Мэр украинского города Днепр Борис Филатов обвинил правительство Израиля в нежелании оказывать помощь беженцам из Украины. Он заявил, что еврейское государство не пускает через границу украинских беженцев, вопреки подписанным соглашениям.

«Врёт, выкручивается, придумывает тысячи причин почему это невозможно», — написал Филатов.

Он напомнил, что во времена Второй мировой войны сотни тысяч евреев пытались спастись от нацистов, ища пристанище практически по всему миру.

Кроме того, Филатов упомянул и канцлера Германии Олафа Шольца. Ранее Шольц попросил не дискриминировать русских, так как войну развязал якобы только владимир путин*.

Филатов сообщил, что немецкий канцлер забыл о приговоре в Нюрнберге.

Отметим, что в самом Днепре не ведутся боевые действия, однако город превратился в один из самых крупных центров приема беженцев из других регионов Украины.

Ранее наш сайт писал, что российские оккупанты нанесли удар по Львову, а в Харькове уже 17 часов тушат пожар.

Также Курсор сообщал, что британская разведка раскрыла новые данные о вторжении рф в Украину.

Кроме того, наш сайт писал, что белорусских военных заставляют отмывать российские танки от останков.