В россии расширили список недружественных стран

Обстрел кораблей вмф россии, по мнению рф, был связан с атакой британских беспилотников, поэтому российские власти назвали новые страны, попавшие в ее «антирейтинг».

После уничтожения кораблей военно-морского флота рф*, включая флагман «Адмирал Макаров», россия расширила перечень «недружественных» стран 11 британскими заморскими территориями.

Так, «недружественными» для рф признали:

Бермуды и Британскую антарктическую территорию,

Британскую территорию в Индийском океане и острова Кайман,

Фолклендские острова, Монтсеррат и острова Питкэрн,

Острова Святой Елены, Вознесения и Тристан-да-Кунья,

Южную Георгию, Южные Сандвичевы острова, Акротири и Декелия, Теркс и Кайкос.

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