В россии в 2022 году прекратили продажи почти полсотни автобрендов

Из 60 брендов только 14 продолжают работать в рф. Из них три – местные производители, остальные — китайские.

В 2022 году российский авторынок потерял автомобили 46 зарубежных компаний.

Об этом сообщает портал MMR со ссылкой на данные ассоциации «Российские автомобильные дилеры».

Отмечается, что из 60 брендов только 14 продолжают работать в россии*. Из них три – местные производители (lada, газ и уаз).

Как сообщили в ассоциации, оставшиеся 11 компаний — китайские. Так, на сегодня у официальных дилеров можно купить автомобили марок Chery, Haval, Geely, Jac, Faw, Dongfeng, Changan, Exeed, Gac, Foton и Omoda.

«Автомобили ушедших компаний сейчас доступны на сером рынке благодаря механизмам параллельного импорта. Список брендов, доступных для ввоза в страну без официального разрешения производителя, регулирует минпромторг. На сегодняшний день частные дилеры могут привезти в россию автомобили Volkswagen, Skoda, Nissan, BMW, Jeep, Chrysler, Cadillac, Mercedes-Benz, Rolls-Royce, Bentley», — говорится в сообщении.

Как сообщал Курсор, саммит Международного олимпийского комитета (МОК) принял решение не снимать санкции, наложенные на российских и белорусских спортсменов из-за военной агрессии против Украины. Об этом сообщает пресс-служба МОК.

«Подавляющее большинство участников согласились с тем, что санкции против российских и белорусских государств и правительств, как виновных в вопиющем нарушении Олимпийского перемирия и Олимпийской хартии, должны оставаться в силе», — говорится в сообщении.

Также Курсор информировал о том, что две страны присоединились к иску Украины в суде ООН о геноциде со стороны россии.

* — до полной денацификации рф редакция «Курсора» отказывается проявлять уважение к оккупантам и убийцам и будет писать некоторые имена собственные исключительно и принципиально с маленькой буквы. Нет войне!