В россии выдали ордер на арест украинского журналиста Дмитрия Гордона

Сам журналист уже успел прокомментировать это решение. Он заявил, что рад, что в рф озвучили причину объявления его в розыск и заочного ареста.

Басманный суд москвы* выдал ордер на арест известного украинского журналиста Дмитрия Гордона. Ему вменяют сразу три статьи, среди которых распространение якобы «фейков» о российской армии, публичные призывы к развязыванию войны и возбуждение ненависти по национальному признаку.

Сам Дмитрий Гордон прокомментировал это решение на своем телеграм-канале.

Отметим, что еще в апреле Дмитрия Гордона в россии включили в перечень организаций и физических лиц, которых считают причастными к экстремистской деятельности или терроризму. Затем 19 июля журналиста объявили в розыск.

Дмитрий Гордон — украинский журналист, который критикует путинский режим и российскую армию, рассказывая о военных преступлениях, которые она совершает в Украине.

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