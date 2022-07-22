Железный занавес опускается: россия внесла пять стран в список «недружественных»»

Россия расширила список «недружественных стран». В него добавились Греция, Дания, Словения, Хорватия и Словакия. Всего в этом списке находится 48 стран.

Греция, Дания, Словения, Хорватия и Словакия пополнили список иностранных государств, «недружественных» россии*. Об этом 22 июля сообщила пресс-служба российского правительства.

Соответствующее распоряжение подписал премьер-министр россии михаил мишустин.

Отмечается, что правительство рф обновило список иностранных государств, которые «осуществляют недружественные действия в отношении российских дипломатических и консульских представительств за рубежом».

Список «не является окончательным и, с учетом недружественных действий иностранных государств, направленных против российских представительств за рубежом, может расширяться».

Ранее Курсор писал, что Bellingcat узнали, почему гиркин может свободно критиковать действия рф в войне против Украины. Журналисты считают, что игоря гиркина (стрелкова) поддерживают некоторые силовые группы в россии.

Курсор также сообщал, что в США заявили о критическом моменте в войне Украины против россии. Министр обороны США заявил, что контактная группа продолжает свою работу, потому что все понимают, с какой серьезной угрозой до сих пор сталкивается Украина.

Стало известно, почему армия россии отошла от Киева. Президент россии владимир путин заявил, что это было сделано для того, чтобы были «созданы условия для переговоров» с властями Украины.

Наша редакция писала, что названы условия для возможного завершения войны в Украине. Сейчас многие задаются вопросом, когда же может закончится развязанная россией* война против Украины?

* — до полной денацификации рф редакция «Курсора» отказывается проявлять уважение к оккупантам и убийцам и будет писать некоторые имена собственные исключительно и принципиально с маленькой буквы. Нет войне!