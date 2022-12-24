Путину не рассказывают всю правду о ситуации на фронте в Украине – WSJ

президента россии владимира путина* ограждают от плохих новостей с фронта, убеждают его в победе рф любой ценой.

Президент россии построил силовую структуру, призванную доставлять ему информацию, которую он хочет услышать о войне в Украине.

Об этом пишет The Wall Street Journal, ссылаясь на свои источники в российской разведке и людей, которые близки к кремлю.

путин ожидал, что война в Украине будет быстрой, народной и триумфальной. В течение нескольких месяцев он изо всех сил пытался смириться с тем, что вместо этого превратилось в дорогостоящую трясину, и оказался изолированным и недоверчивым на вершине структуры власти, призванной укрепить его воинственное мировоззрение и защитить его от обескураживающих новостей. путин получает искаженную картину о ситуации россиян на фронте в Украине от собственного же окружения.

Издание пишет, что каждый день путин получает письменную сводку с фронта, в которой неудачи российской армии всегда смягчают, то есть его пытаются оградить от плохих новостей.

По словам людей, знакомых с ситуацией, в течение всего лета делегации военных экспертов и производителей оружия уходили с президентских встреч, задаваясь вопросом, понимает ли путин реальность на поле боя. И хотя с тех пор путин сделал все возможное, чтобы получить более четкое представление о войне, говорят они, президент по-прежнему окружен администрацией, которая поддерживает его убежденность в том, что россия добьется успеха, несмотря на растущие человеческие и экономические жертвы.

«Люди, окружающие путина, защищают себя. У них есть это глубокое убеждение, что они не должны расстраивать президент-», — сказала екатерина винокурова, бывший член совета по правам человека.

Источники говорят, что иногда сводки с фронта, попадающие к путину, вообще являются неактуальными, так как данные проходят через многие инстанции, включая и председателя совбеза николая патрушева.

Ранее Курсор писал, что путин выступил с новым заявлением: что именно он сказал. путин обратился к участникам первого съезда российского движения детей и молодежи.

Наша редакция писала, что запланировано проведение путиным расширенного заседания коллегии минобороны, где он сделает «важные заявления». Это произойдет в Минске (Беларусь).

Политолог предположил, сможет ли путин втянуть Лукашенко в войну. По его словам, Лукашенко не отдает приказ о ведении своих войск в Украину, потому что это вопрос его выживания.

Встречу посетит Александр Лукашенко. По мнению генерал-лейтенанта ВСУ Сергея Наева, основная тема обсуждения президентов рф и Беларуси ‒ втягивание армии последней в войну против Украины.

Курсор сообщал, что российский террорист игорь стрелков-гиркин заявил, что армия рф никогда не сумеет разгромить ВСУ и захватить территорию Украины. Также он раскритиковал путина, потому что тот не взял на себя ответственность за войну, и предположил, что его «деменция достигла высших значений».

Напомним, что многие страны стали на сторону Украины и осудили российский террор, но есть мировые лидеры, которые продолжают сохранять с агрессором партнерские отношения, потому что для них это выгодно в различных сферах. Однако, украинская сторона имеет возможность минимизировать сотрудничество этих стран с путиным.