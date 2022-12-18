В российском белгороде в результате взрывов один человек погиб, еще восемь ранены

Также в областном центре пострадали 4 многоквартирных дома, 14 домов в частном секторе и 9 автомобилей.

Утром в воскресенье, 18 декабря, в российском городе белгород* прогремели взрывы, над одним из домов поднялся столб дыма, власти сообщили о работе ПВО и 4 пострадавших.

Об этом сообщают российские СМИ.

Позже губернатор белгородской области вячеслав гладков заявил, что в белгородском районе 1 человек погиб, а ранения в общей сложности получили 8 человек.

«Над белгородом и белгородским районом сработала наша система ПВО. Есть последствия на земле. На данный момент известно о четырех пострадавших. Бригады медиков доставляют их в больницу», — сообщил чиновник.

Позже гладков проинформировал, что в белгородском районе есть один погибший и один пострадавший. Повреждена птицефабрика. В самом белгороде, по его словам, пострадали 4 многоквартирных дома, 14 домов в частном секторе и 9 автомобилей.

Как сообщал Курсор, в иркутской области российской федерации вспыхнула установка на нефтегазоконденсатном месторождении. Область пожара занимает около 1 тысячи квадратных метров. Об этом сообщает мчс россии.

Отмечается, что пожар произошел в усть-кутском районе на марковском нефтегазоконденсатном месторождении. Пожару присвоили 3-ю степень сложности.

По предварительным данным, при пожаре пострадал один человек, сообщил губернатор иркутской области игорь кобзев.

Также Курсор, информировал о том, что утром в воскресенье, 18 декабря, в российском городе снежинске челябинской области вспыхнул пожар в торговом центре «Универмаг». Посетителей эвакуировали.

Некоторых посетителей приходилось спускать с помощью пожарной лестницы из-за сильного задымления. В настоящее время на месте работают экстренные службы.

Ранее Курсор информировал, что во Владивостоке произошел масштабный пожар на складах. По информации местных жителей, пламя вспыхнуло на складах с кондитерскими изделиями. Площадь пожара превышает 1000 квадратных метров.

Также Курсор писал о том, что утром в субботу, 10 декабря, в центре москвы произошло возгорание в старинной усадьбе Лопухиных конца XVII века, которая расположена в Малом Знаменском переулке.

Площадь пожара изначально составила 10 квадратных метров. Между вторым этажом и чердаком вспыхнула перегородка. Но потом огонь распространился до 50 квадратных метров и появилась угроза, что может загореться и соседнее здание.

* – до полной денацификации рф редакция «Курсора» отказывается проявлять уважение к оккупантам и убийцам и будет писать некоторые имена собственные исключительно и принципиально с маленькой буквы. Нет войне!