Новое происшествие зафиксировано в военно-воздушных силах рф*. На этот раз в Новосибирске загорелся военно-транспортный самолет Ан-12БК.

Пилот совершил экстренную посадку в аэропорту «Толмачево», после чего у него вспыхнул четвертый двигатель. Уже после приземления огонь охватил одно из крыльев.

Местные СМИ опубликовали видео возгорания «транспортника», но военное руководство отказалось комментировать события. Официальная версия событий пока не готова.

В это время пожарные и спасательные службы пытаются справиться с огнем.

Ранее Курсор писал, что силовики россии начали борьбу за власть и влияние. Согласно данным Министерства обороны Великобритании, новая волна критики в адрес руководства российской армии говорит о возобновлении жесткого противостояния между различными группами влияния и силовиками.

Впервые за десятилетие: новое заявление путина вызвало вопросы о его здоровье. путин отменил традиционную пресс-конференцию в конце года, которая транслируется в прямом эфире по телевидению и часто длится более четырех часов.

Наша редакция писала, что Зеленский заявил, что войны не будет, если умрет путин. По мнению украинского лидера, путинский режим победил россиян и их разум.

* — до полной денацификации рф редакция «Курсора» отказывается проявлять уважение к оккупантам и убийцам и будет писать некоторые имена собственные исключительно и принципиально с маленькой буквы. Нет войне!