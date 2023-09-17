В российском орле прогремел взрыв — появилось видео «прилета»

Дрон ударил по нефтебазе.

Российские СМИ сообщили о масштабном пожаре в орле*. Там, как выразился местный гауляйтер, "упал" беспилотник.

"Пострадавших нет, на территории объекта работают все экстренные службы", - сообщил в мессенджере Telegram губернатор орловской области андрей клычков.

О серьезности "падения" БПЛА свидетельствуют видеозаписи, которые распространили телеграм-каналы. Местные жители видели пожар за много километров. Позднее губернатор признал, что вспыхнул резервуар с топливом.

Отметим, что взрыв в орле прозвучал, когда в большинстве областей Украины была объявлена воздушная тревога.

Сначала российские вооруженные силы атаковали Харьков баллистическими ракетами, уже второй раз за сутки. Прозвучало несколько взрывов.

Позже российские оккупанты подняли в воздух свои ракетоносцы, базировавшиеся в мурманской области. Ранним утром они прибыли к пусковым рубежам и выпустили несколько ракет в сторону Украины.

Отметим также, что минобороны рф заявило, что ночью ее системы ПВО якобы перехватили четыре беспилотника, запущенных с территории Украины перед западным побережьем Крымского полуострова. О жертвах и разрушениях в результате перехвата не сообщается.

Курсор писал, что сегодня ночью россияне срочно объявили план «Ковер», после того, как в минобороны рф заявили об очередной атаке беспилотник в московской области.

Напомним, что вчера в двух областях рф прогремели взрывы, власти страны заявили об атаке БПЛА.

* — до полной победы Украины редакция «Курсора» указывает все имена собственные рф и ее представителей исключительно с маленькой буквы. Смерть оккупантам!